العراق يستنكر التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الجولان السورية

2024-12-16 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استنكرت وزارة الخارجية العراقية يوم الأحد، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان السورية، مؤكدة أن موقف العراق ثابت في استعادة السيادة الكاملة للأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نعرب عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لقرار حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت الوزارة "موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، وتشدد على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تعد باطلة وغير مشروعة".

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم الإدانة انتهاكات الكيان الإسرائيلي المستمرة، والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".