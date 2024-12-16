رئيس مجلس النواب ونظيره الأردني يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

2024-12-16 00:30:02 - المصدر: واع

عمان – واع – هبة السودانيبحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مع نظيره الأردني أحمد الصفدي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وصل إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية وكان في استقباله رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي".وأضاف، ان "الجانبين بحثا العقلاات الثنائية وتطورات المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية.وقال مكتب المشهداني في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات النيابية بين البلدين، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية".وأضاف، "سيلتقي المشهداني مع عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات السياسية الأردنية منهم رئيس مجلس النواب الأردني، كما سيتم مناقشة ملفات هامة تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والملفات الإقليمية".وتابع "تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل دور المجالس النيابية العربية في العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".