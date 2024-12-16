الخارجية تدين قرار الكيان الصهيوني بالتوسع في سياساته الاستيطانية في الجولان

2024-12-16 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية العراقية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الكيان الصهيوني بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الكيان الصهيوني بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".وأضافت، أنها " تؤكد موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها"، مبينة أن "الجولان أرض سورية محتلة وأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة".ودعت الوزارة، " المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".