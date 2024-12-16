بغداد.. انتحار رجل بسبب "ضغط نفسي" وإنقاذ شاب حاول الانتحار "بدافع الحب"

2024-12-16 00:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بتسجيل حالة انتحار شرقي بغداد، وإنقاذ شخص حاول الانتحار وسط العاصمة بعد رفض تزويجه من فتاة تقدم لها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً من مواليد 1984، أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته ضمن منطقة المعوقين التابعة لمنطقة الكمالية شرقي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "المعلومات الاولية تشير إلى أن الضحية كان يعاني من ضغوطات نفسية".

في حين أشار المصدر إلى "انقاذ شاب من مواليد 2002، بعد محاولته رمي نفسه من اعلى بناية ضمن منطقة الفضل بدافع الانتحار".

وبين المصدر أن سبب محاولة الانتحار كانت بسبب طلب الشاب، الزواج من فتاة وتم رفضه من قبل ذويها".