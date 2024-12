العراق يدين بشدة قرار حكومة “إسرائيل” التوسع داخل سوريا ويدعو المجتمع الدولي لموقف حازم

2024-12-16 00:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أدانت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، قرار “إسرائيل” بالتوسع بسياستها الاستيطانية، فيما أكدت أن الجولان أرض سورية محتلة وإجراءات تغيير وضعه باطلة. وأعربت الوزارة في بيان عن إدانتها واستنكارها” الشديدين لقرار حكومة “إسرائيل” بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأكدت “موقف العراق …

