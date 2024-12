2024-12-16 01:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن بعد زوال نظام بشار الأسد في سوريا، يُرجَّح أن يأخذ العراق دورًا أكبر في المنطقة، بحسب ما يقوله الإطار التنسيقي.بغداد منخرطة منذ أيام في حوارات دبلوماسية عبر الزيارات و"الهاتف" بشأن ترتيبات الوضع في الدولة الجارة.وبموازاة ذلك، بدأت قوى سياسية تحذر من "سيناريوهات" مشابهة للوضع السوري، إذا لم تُجرَ إصلاحات سريعة في الداخل.وتركز […]

The post القوى السُنية البارزة تعترض على أخطاء العملية السياسية appeared first on جريدة المدى.