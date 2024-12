2024-12-16 01:00:07 - المصدر: جريدة المدى

ديالى / محمود الجبورياعلنت محافظة ديالى اعادة فتح الطرق المغلقة في قضاء الخالص والتي اغلقت عام 2005 بسبب الهجمات الارهابية والعجلات المفخخة.وفتحت مدينة الخالص عام 2023 نصف الطرق المغلقة بالحواجز الكونكريتية ضمن خطة عامة في عموم الوحدات الادارية لإعادة فتح الطرق والممرات المغلقة بعد زوال التهديدات الامنية والاستقرار الذي تشهده مناطق ديالى منذ عدة سنوات.وتعرض […]

