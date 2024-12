مستشار السوداني: نراقب تحركات داعش ولا حالات تسلل من عناصره حتى الآن

2024-12-16 01:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىأكد حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء، مراقبة تحركات داعش "سواء في العراق أو في الأراضي السورية" لضمان الأمن والاستقرار، منوهاً إلى عدم وجود "حالات تسلل أو تحركات" للتنظيم داخل العراق، حتى الآن.وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح صحفي، إن القوات المسلحة العراقية تعمل بشكل مستمر وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات […]

