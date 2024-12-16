بغداد: قرار الاحتلال الإسرائيلي التوسع بالاستيطان في الجولان السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي

2024-12-16 02:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 15 - 12 (كونا) -- أعرب العراق اليوم الأحد عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسع في سياستها الاستيطانية في الجولان السوري المحتل معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان موقف بغداد الثابت بهوية الجولان السورية رافضة اي اجراء للاحتلال للتوسع والاستيطان فيه.كما اكدت الوزارة موقف العراق الذي وصفته بالثابت والداعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على اراضيها مشددة على ان الجولان ارض سورية محتلة وان اي اجراءات تهدف الى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تعد باطلة وغير مشروعة.ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حازم لادانة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الاراضي السورية وضمان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت فور إعلان سقوط بشار الاسد رئيس النظام السوري الذي اطاحت به فصائل معارضة مسلحة الاحد الماضي على المنطقة العازلة المحددة باتفاقية فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي. (النهاية) ع ح ه / م م ج