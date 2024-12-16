نيمار: دوري الأبطال مع باريس يساوي كأس العالم

2024-12-16 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أكد نيمار جونيور نجم الهلال السعودي إنه كان يتمنى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وقال نيمار في مقابلة مع شبكة RMC سبورت الفرنسية: "كنت أود الفوز بدوري الأبطال مع بي إس جي، لأنه إنجاز يشبه الفوز بكأس العالم".

وشدد النجم البرازيلي: "أحترم بي إس جي، وسأبقى مشجعا له ليحقق أفضل النتائج، وليس لدي أي ضغينة تجاه النادي، بل تجاه بعض الأشخاص من مسؤوليه، وكذلك الجماهير، ولكن كل ذلك أصبح من الماضي".

وأضاف : "أعتز أيضا بمسيرتي مع سان جيرمان، الموسم الأول كان رائعا، ولكن بعد ذلك معاملة الجماهير كانت ظالمة لي، لدرجة أنهم جاءوا إلى بيتي لإهانتي".

وختم النجم البرازيلي: "لقد ظهرت أفضل نسخة من نيمار في باريس سان جيرما".

وقضى نيمار 6 مواسم بقميص سان جيرمان حيث انضم من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وغادر النجم البرازيلي جدران حديقة الأمراء في صيف 2023 لينتقل إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

وكان نيمار على وشك التتويج بلقب دوري الأبطال مع باريس ولكنه خسر المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد في عام 2020 وسط جائحة كورونا.