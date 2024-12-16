هدف ديالو القاتل امام السيتي يدخله التاريخ

2024-12-16 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

خرج مانشستر يونايتد منتصرا من الديربي على السيتي في معقله بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وجاء الفوز القاتل بعدما سجل اليونايتد هدفين متتاليين في آخر دقيقتين حيث جاء الثاني بقدم أماد ديالو في الدقيقة 90.

ووفقا لشبكة أوبتا فإن ديالو بات ثاني أصغر لاعب يسجل هدف الانتصار في الدقيقة 90 أمام حامل لقب البريمييرليغ وذلك بعمر 22 عاما و157 يوما.

ويملك نيل ميلور لاعب ليفربول السابق الرقم القياسي بعدما سجل هدف فوز قاتل في الدقيقة 90 ضد آرسنال عام 2004، بعمر 22 عاما و24 يوما.

كما أفادت بأن هدف ديالو هو السابع الذي سُجل ضد حامل اللقب في الدقيقة 90 على مدار تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

كذلك هو ثاني هدف للاعب بقميص الشياطين الحمر بعد الهولندي روبن فان بيرسي ضد المان سيتي نفسه عام 2012.