2024-12-16 09:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها، لليوم الثاني على التوالي.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الاعظمية مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

تقاطع النخيل مزدحم

شارع الشيخ الكيلاني مزدحم

كورنيش الاعظمية مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

كرادة داخل مزدحمة

تقاطع المسبح مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

باب المعظم مزدحم

شارع النضال مزدحم

شارع السعدون مزدحم