انفجار "مجهول" في مدرسة غربي ديالى

2024-12-16 09:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار "مجهول" في إحدى المدارس غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الانفجار وقع فجر اليوم في حديقة مدرسة البخاري بمنطقة الكوبات في قضاء الخالص، مما أدى إلى أضرار مادية طفيفة في أحد الجدران".

وأضاف المصدر أن "الانفجار وقع أثناء تواجد مجموعة من الشباب قرب المدرسة، حيث هرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً، كما تم توقيف الأشخاص الذين كانوا بالقرب من البناية لتدوين أقوالهم والتحقيق معهم".

وفيما أكد مصدر محلي أن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية (رمانة)، لم تُسجل أية إصابات بشرية جراء الحادث.