دوري النجوم.. الشرطة يستضيف دهوك والجوية يواجه نفط ميسان في مؤجلتين

2024-12-16 09:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الاثنين، مباراتان مؤجلتان من الجولة السابعة لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وميسان.

وتجمع المباراة الأولى فريق نفط ميسان مع القوة الجوية على ملعب ميسان الأولمبي في الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم الاثنين.

ويحتل فريق نفط ميسان المركز الخامس برصيد 18 نقطة بعد الجولة 11، بينما يأتي القوة الجوية في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، لكن بفارق الأهداف عن ميسان.

أما المباراة الثانية، فتجمع فريق الشرطة مع ضيفه فريق دهوك على ملعب الشعب الدولي في الساعة 6:00 مساءً.

ويحتل فريق الشرطة المركز السابع برصيد 17 نقطة بعد الجولة 11، في حين يأتي فريق دهوك في المركز 17 برصيد 11 نقطة.