2024-12-16 09:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اقترح ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة بشقّين، إنساني وسياسي لدعم سوريا، مبيناً أن المبادرة تهدف لبناء تحوّل سياسي ديمقراطي يخدم شعبها ودول المنطقة.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بهدف مساندة الشقيقة سوريا، والوقوف معها لبناء تحوّل سياسي ديمقراطي يخدم شعبها ودول المنطقة، يتقدم ائتلاف النصر بمقترح مبادرة الرافدين، إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وجاء في نص المبادرة:

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

نقترح أن يبادر العراق لإطلاق "مبادرة الرافدين" بشقّين، إنساني وسياسي، لدعم الشقيقة سوريا في أوضاعها الراهنة.

أولاً: مبادرة "الرافدين الإغاثية" لدعم الشعب السوري الشقيق.

تتضمن وحسب الممكن:

1.إرسال شحنات من وقود التدفئة.

2.إرسال شحنات من الأدوية الأساسية.

3.إرسال شحنات من المواد الغذائية الأساسية.

ثانياً: "مبادرة الرافدين السياسية" لدعم التحوّل السياسي الديمقراطي.

وأضاف أن "المبادرة تهدف الى وضع إطار سياسي اقتصادي يضمن المساعدة في التحوّل الديمقراطي السلمي الشامل في سوريا، بما يعزز من وحدة واستقرار وسيادة الدولة السورية لما فيه مصلحة شعبها، ويرسخ الأمن والاستقرار والتكامل في المنطقة".

وتابع "تشترك بإطار المبادئ إضافة إلى سوريا والعراق، دول الجوار العراقي، فضلاً عن مصر والإمارات".

موجبات المبادرة:

1.موقع وأهمية العراق يوجبان عليه المبادرة الإيجابية للتعاطي مع الأحداث. واللا مبادرة موقف سلبي، وفراغ يملؤه الآخرون.

2.المبادرة جزء من التزامات العراق تجاه أشقائه، وانسجاماً مع قيمه ومثله.

3.المبادرات الإيجابية تقرب بين الشعوب، وتبني السلام، وترسخ التفهم والتفاهم المتبادل، وتقطع الطريق أمام الأجندات المغرضة والمشوهِة والمشبوهة.

4.تعزز من مكانة ودور العراق إقليمياً ودولياً، كمركز إيجابي وفاعل للاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.