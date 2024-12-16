2024-12-16 10:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة تصل إلى الانجماد في بعض المحافظات بينها بغداد.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً وبارداً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 16، الأنبار 15، صلاح الدين وكركوك ونينوى ودهوك 14، ميسان والديوانية والنجف الأشرف والمثنى والبصرة 18".

وتابع أن "درجات الحرارة الصغرى ستكون في دهوك وأربيل 2-، نينوى1-، السيلمانية4-، بغداد وديالى0، أما الأنبار وصلاح الدين وكركوك والبصرة فستكون 1 درجة مئوية".

وأضاف "أما في يوم الأربعاء فسيكون الطقس صحواً وبارداً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد"، مشيرا إلى أن "الخميس المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".