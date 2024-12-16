ائتلاف العبادي يطلق "مبادرة الرافدين" لدعم سوريا

2024-12-16 10:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، عن إطلاق "مبادرة الرافدين" لدعم سوريا في مجالات إنسانية وسياسية، وذلك بهدف مساندة الشعب السوري في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال الائتلاف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المبادرة تشمل شقين رئيسيين: الأول إنساني لتقديم الدعم الإغاثي لسوريا، والثاني سياسي لدعم التحوّل الديمقراطي في البلاد.

وأضاف، أن المبادرة الإنسانية تشمل "مبادرة الرافدين الإغاثية" إرسال شحنات من المواد الأساسية إلى الشعب السوري، بما في ذلك، شحنات من وقود التدفئة، شحنات من الأدوية الأساسية، شحنات من المواد الغذائية الأساسية.

وأوضح، أن المبادرة السياسية تستهدف وضع إطار سياسي واقتصادي يدعم التحوّل الديمقراطي السلمي في سوريا، ويعزز من وحدة واستقرار الدولة السورية.، مبينا أن المبادرة "الرافدين السياسية" إلى تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة عبر التعاون مع دول الجوار العراقي، إضافة إلى مصر والإمارات.

وأوضح البيان أن العراق، بموقعه وأهميته، يجب أن يتخذ مبادرة إيجابية للتفاعل مع الأحداث الإقليمية، مشيرًا إلى أن "اللامبالاة تشكل موقفًا سلبيًا قد تملؤه قوى أخرى"، مشيرا الى أن المبادرة تأتي ضمن التزامات العراق تجاه دول المنطقة، ووفقًا لقيمه الإنسانية والتعاون المشترك.

وأكد البيان أن المبادرات الإيجابية تبني السلام وتعزز التفاهم بين الشعوب، فيما تقطع الطريق أمام الأجندات المغرضة، كما تسهم في تعزيز مكانة العراق الإقليمية والدولية كمركز فاعل للاستقرار والسلام.