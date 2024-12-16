انخفاض طفيف لأسعار خام البصرة

2024-12-16 10:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف اليوم الاثنين، تزامنا مع تراجع أسعار النفط عالميا.

وسجل خام البصرة الثقيل انخفاضا قدره 10 سنتات، ليصل إلى 68.31 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 10 سنتات أيضا، ليصل إلى 70.41 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط العالمية نتيجة لتوقعات ضعف الطلب، بالإضافة إلى ارتفاع غير متوقع في مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة.

كما ساهمت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في التأثير على تدفقات النفط الروسي.