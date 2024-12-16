2024-12-16 10:09:04 - المصدر: ايشان

حذر فريق من العلماء من الآثار الصحية الضارة المحتملة للباراسيتامول، الدواء الشائع الذي يلجأ إليه الكثيرون عند الشعور بالصداع. وبينما لا يتردد العديد من الأشخاص في تناول قرص أو قرصين منه لتخفيف الألم، أظهرت دراسة جديدة أن الاستخدام الطويل الأمد لهذا الدواء قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعدد من المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك […]

ظهرت المقالة الباراسيتامول.. تحذير صحي من آثار خطيرة لاستخدامه المتكرر أولاً على ايشان.



