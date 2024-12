2024-12-16 10:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، جباية أكثر من 5 ترليونات دينار إلكترونياً. وذكر بيان للمصرف تلقته (المدى) أن "1124 دائرة فعلّت الجباية الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "المبالغ التي تم تسوية جبايتها بلغت أكثر من 5 ترليونات دينار".

