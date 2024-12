2024-12-16 10:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حذرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، من الانجماد الأرضي، فيما توقعت طقسا باردا بعموم العراق.

The post أجواء العراق شتوية بأمتياز.. طقس بارد غائم وتحذير من الانجماد الأرضي appeared first on جريدة المدى.