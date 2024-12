2024-12-16 10:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مدير مركز الناصرية للأطراف الصناعية الدكتور راشد صالح البدري ان المركز يستقبل ما بين 30 ألف و35 ألف مستفيد سنوياً، مقدماً خدمات طبية متقدمة تشمل تصنيع وتركيب الأطراف العلوية والسفلية، وتصليح الأطراف المتضررة، بالتعاون مع وزارة الصحة والصليب الأحمر. وقال البدري خلال البرنامج الصباحي لاذاعة الناصرية...

