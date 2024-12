2024-12-16 10:20:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي أن لجنة مكافحة التطرف العنيف، التي شكلتها الحكومة المحلية، قدمت 50 برنامجاً لمكافحة الظواهر المتطرفة في المحافظة، بالتعاون مع جهازي الاستخبارات والأمن الوطني في ذي قار، بهدف التصدي للحالات التي تهدد السلم المجتمعي. وأوضح العتابي في لقاء بثته إذاعة وتلفزيون...

