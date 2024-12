الحوثيون: المصالح الأمريكية تحت مرمى أهدافنا أينما وجدت

2024-12-16 11:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة حذرت حركة أنصار الله الحوثيون، اليوم الإثنين، أمريكا من أنها ستستهدف مصالحها في المنطقة وفي أي مكان آخر، حال تصعيدها عسكرياً ضدها. وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في أنصار الله، حسين العزي، عبر منصة "إكس"، معلقاً على غارات أمريكية بريطانية على الجماعة: "أتوقع أي تصعيد أميركي مرتقب يطال المدن والمدنيين أو يستهدف حياة […]

