مع افتتاح التعاملات الأسبوعية.. أسعار النفط العراقي مستقرة على ارتفاع

2024-12-16 11:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي، اليوم الاثنين، استقرارا بالأسعار مع افتتاح التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية. وبحسب بيانات اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 68.31 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 71.41 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.10- على التوالي تسليم شباط 2025. كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل …

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