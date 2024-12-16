تعطيل الدوام الرسمي للمسيحيين في العراق

2024-12-16 11:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي للمسيحيين ليومين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

وأعلن مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الخمسين، المنعقدة بتاريخ 12 كانون الأول 2024، تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون المسيحي يومي 25 و26 من الشهر ذاته، في جميع المؤسسات الحكومية، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (ع).

وأكدت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن هذا القرار يستند إلى أحكام المادة (2 و3/ أولًا/ أ) من قانون العطلات الرسمية رقم (12 لسنة 2024).