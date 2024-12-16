بعد اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية.. تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لإنجاح الملف

2024-12-16 11:42:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدى مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة عمر العلوي، يوم الإثنين، استعداده للتعاون مع القطاع السياحي الخاص لإنجاح ملف اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء العلوي برئيس رابطة الرافدين لتنشيط السياحة داود شمو، بمعية عدد من أعضاء الرابطة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبارك رئيس وأعضاء الرابطة للعلوي اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، حيث تطرق اللقاء إلى بحث أهم القضايا التي تخص الجانب السياحي في العراق.

وبارك العلوي بحسب البيان تأسيس الرابطة، وأبدى كل أنواع التعاون من أجل إشراك القطاع الخاص السياحي العراقي.

وأكد رئيس رابطة الرافدين لتنشيط السياحة على ضرورة إنجاح ملف اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية، واستثمار هذا الحدث من أجل الترويج للمواقع الأثرية والثقافية والدينية و الترفيهية في أرض العراق.

وأعلنت المنظمة العربية للسياحة يوم 10 كانون الاول الجاري، اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ35 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.