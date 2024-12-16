زيدان يستقبل الطراونة ويبحث معه أوجه التعاون القضائي بين العراق والأردن

2024-12-16 11:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، مع السفير الأردني في العراق ماهر الطراونة أوجه التعاون القضائي بين البلدين.



وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق ماهر الطراونة".

وأضاف أن "اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين".