الجنائية المركزية: المؤبد بحق إرهابي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية

2024-12-16 11:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى داعش الإرهابي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجرم شارك مع كيان داعش الارهابي بهجوم ضد القوات الامنية في قضاء هيت عام 2016".

وأضاف، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".