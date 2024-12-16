مستشفيات ومدارس ومحطات مياه.. إنجاز عمراني جديد يشهده قضاء الرطبة

2024-12-16 11:55:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع - أحمد الدليميأعلنت قائممقامية قضاء الرطبة، اليوم الاثنين، عن أبرز مشاريعها المنجزة وقيد الإنجاز للعام الحالي، فيما أشارت الى تأهيل دائرة قسم توزيع كهرباء الرطبة بنسبة إنجاز وصلت الى 75٪.وقال قائممقام قضاء الرطبة، عماد مشعل الدليمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم هذا العام إنشاء خمس مدارس، ثلاث منها تحتوي على 12 صفاً ضمن مشاريع صندوق الإعمار، واثنان منها 24 صفاً على المشروع الصيني"، لافتاً إلى أنه "تم إنشاء مركز ماء الرطبة ومشروع طرق حي الشهداء والجسر الثاني (جسر الشهيد الشيخ علي الكبيسي) الواقع على وادي حوران، اضافة إلى إنشاء مشروع تأهيل كهرباء داخل القضاء".وحول المشاريع التي مازالت قيد الإنجاز أوضح الدليمي، أن "مشروع ماء رمادي - رطبة مع خطوط الكهرباء الخاصة بالمشروع وتأهيل خمس محطات بطول 300كم وصل إلى مرحلة إنجاز بنسبة 55 ٪؜، فيما وصل مشروع تأهيل المستوصف البيطري إلى نسبة إنجاز 85٪؜"، مبيناً أن "مشروع إنشاء مدرسة الدراعمة 12 صفاً وصلت نسبة إنجازها الى 15٪؜، اضافة إلى وصول مشروع تأهيل الشبكة الداخلية للمدينة بكمية تصل الى 4500 عمود ضغط عالٍ وواطئ وكذلك 400 عمود إنارة مع المحولات الكهربائية الى نسبة إنجاز 25٪؜".وأشار إلى أنه "تم تأهيل دائرة قسم توزيع كهرباء الرطبة بنسبة إنجاز 75٪؜، ومشروع إنشاء المدخل الشرقي مع البوابة بنسبة إنجاز تصل إلى 70٪؜"، لافتاً إلى أن "مشروع الحولي الجنوبي وصلت مراحل الإنجاز فيه الى نسبة 45٪؜، فيما وصلت نسبة الإنجاز بمشروع شبكة طرق لمختلف أحياء الرطبة إلى 65٪؜".وذكر الدليمي أن "مشروع إنشاء جسر حوران الثالث وصلت نسبة إنجازه الى 55٪؜، ومشروع جسر صندوقي يربط حي الميثاق الجديد مع حي الانتصار الى 45٪؜، بالإضافة الى حفر مجموعة من الآبار ضمن خطة وزارة الموارد المائية في مجمعات الماء ومختلف الأحياء"، مشيراً إلى أنه "تم إكمال مشروع إنارة شوارع تعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تجهيز بناية القائممقامية بمنظومة طاقة شمسية للمناوبة في حالة إطفاء التيار الكهربائي".