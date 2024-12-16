تنجز العام المقبل.. ذي قار تعلن تفاصيل أبرز مشاريعها الاستراتيجية بخمسة قطاعات

2024-12-16 11:55:01 - المصدر: واع

ذي قار ـ واع ـ زهراء صباح

أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أبرز مشاريعها الاستراتيجية التي ستنجز العام المقبل، فيما أشارت الى أن المشاريع تتعلق بخمسة قطاعات.

وقال معاون المحافظ لشؤون الخدمات سلامة السرهيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية في المحافظة ستنجز خلال العام المقبل، ومن بين تلك المشاريع، مطار الناصرية الدولي والذي من المتوقع أن يكون له دور بارز في تعزيز حركة النقل الجوي بالمحافظة، فضلاً عن مدينة أور السياحية، حيث سيتم الانتهاء من مرافقها المتنوعة وإنشاء فنادق سياحية بالقرب من مدينة أور الأثرية، والتي ستدخل الخدمة قريباً، بالإضافة الى مشاريع خدمية متعددة تشمل الماء والمجاري، وإنشاء الملاعب، ومرافق أخرى مهمة تسهم في تطوير البنية التحتية للمحافظة".

وأضاف، أن "محافظة ذي قار، تمتلك عدداً من الجامعات المهمة، أبرزها، جامعة ذي قار، التي تُعد الجامعة الأم والرئيسة في المحافظة، إضافة إلى جامعة سومر وجامعة الشطرة"، مبينا أن "تلك الجامعات تشهد توسعاً عمرانياً، حيث ستُنجز العديد من المباني والقاعات المتخصصة بحلول العام المقبل".

وأوضح، أن "العمل في المدينة الطبية سيُباشر به بداية العام المقبل، والتي ستكون مدينة تخصصية تضم مراكز لعلاج الأمراض النادرة وغيرها".

أما بشأن المدينة الصناعية، فلفت، السرهيد، الى أن "المشروع يعاني من إشكاليات قانونية تعود إلى الوزارة، إذ لا تملك الحكومة المحلية سلطة على هذا الملف كونه تابعاً للحكومة المركزية"، منوها بأن"افتتاح المدينة الصناعية سيسهم بشكل كبير في القضاء على البطالة، من خلال إنشاء مصانع ومعامل تنعش الاقتصاد المحلي".

وفي ما يخص الجانب السياحي، ذكر، أن "مدينة الجبايش السياحية والترفيهية ستكتمل بحلول نهاية العام المقبل، بالإضافة إلى تطوير زقورة أور الأثرية بمساحات واسعة لتكون جاهزة لاستقبال الزوار"، مؤكداً أن "نسب إنجاز المشاريع في المحافظة متقدمة، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالعمل بنظام الشفتات الصباحية والمسائية والليلية لتسريع وتيرة العمل".

وتابع، أن "هذه المشاريع أسهمت بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة في المحافظة، إلا أن ذي قار ما زالت بحاجة ماسة لمزيد من المشاريع لتقديم الفائدة لأبنائها والقضاء على البطالة بشكل كامل".