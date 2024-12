2024-12-16 12:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى الناصرية للقلب من إجراء عملية تداخل قسطاري ناجحة لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات من محافظة ميسان، كانت قد هددت حياته بسبب مشكلة صحية معقدة في قلبه. وأوضح رئيس الفريق الطبي، اختصاصي تشوهات القلب الولادية الدكتور طلعت الجراح في بيان تابعته شبكة...

