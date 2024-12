2024-12-16 12:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت شركة أور العامة عن تحقيق زيادة ملحوظة في إيراداتها المالية خلال عام 2024، نتيجة للعقود التجارية التي أبرمتها مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أكد مدير عام الشركة، حيدر سهر، أن إيرادات الشركة للعام الحالي، من كانون الثاني حتى تشرين الثاني،...

