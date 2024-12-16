غلق نادي ترفيهي و4 مخازن للمشروبات الكحولية في بغداد

2024-12-16 13:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، عن غلق نادي وأربعة مخازن لبيع المشروباتالكحولية لمخالفتها الضوابط وسط العاصمة.

وذكرتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من الفرقة الأولى في الشرطة الاتحاديةوبالاشتراك مع مفارز من الأمن السياحي، والاستخبارات، والشرطة المحلية، وضمن عملياتتدقيق المحال والمخازن لبيع المشروبات الكحولية غير أصولية قامت بغلق نادٍ وأربعةمخازن للمشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وبينتأنه تم غلقها لمخالفتها الضوابط والشروط.