هل تصل مياه سد تشرين الى العراق في حال انهياره؟ خبير يوضح

2024-12-16 13:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اوضح الخبير المائي والزراعي حميد النايف، اليوم الاثنين، بشأن الانباء المتداولة حول تعرض العراق لخطر الفيضان في حال انهيار سد تشرين في سوريا. وقال النايف لـ “عراق اوبزيرفر” ان المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تضرر سد تشرين واحتمالية انهياره بفعل الاشتباكات المسلحة وتعرض العراق لخطر مياه الفيضان القادمة من السد …

