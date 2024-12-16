2024-12-16 13:18:04 - المصدر: ايشان

نشرت منظمة “لاتيت” الإسرائيلية، تقرير الفقر البديل السنوي، موضحة أعداد الأسر والأفراد الذين يعيشون في حالة فقر. وكشف التقرير أنه تعيش في إسرائيل 678,200 أسرة (22.3 بالمئة)، و2,756,000 فرد (28.7 بالمئة) في حالة فقر، بينهم 1,240,000 طفل (39.6 بالمئة). ووفقاً لتعريف التأمين الوطني، فإن الأسرة تعتبر فقيرة أو تحت خط الفقر، عندما يكون دخل […]

ظهرت المقالة قرابة 3 مليون فرد.. تقرير يكشف أعداد من يعيشون بـ”حالة فقر” في إسرائيل أولاً على ايشان.



