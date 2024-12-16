2024-12-16 13:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن ائتلاف النصر، عن التقدم بـ”مبادرة الرافدين”، لهدف مساندة سوريا، والوقوف معها “لبناء تحوّل سياسي ديمقراطي يخدم شعبها ودول المنطقة”. وجاء في المبادرة التي تقدم بها الائتلاف إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني: “نقترح أن يبادر العراق لإطلاق “مبادرة الرافدين” بشقّين إنساني وسياسي، لدعم الشقيقة سوريا في أوضاعها الراهنة”. وتتضمن المبادرة شقين، الأول منها […]

ظهرت المقالة ائتلاف النصر يقدم للسوداني مبادرة لمساعدة سوريا: إغاثة الشعب ودعم التحول السياسي أولاً على ايشان.



