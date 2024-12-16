2024-12-16 13:18:04 - المصدر: ايشان

نفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، انتشار فيروس جديد في العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم الوزراء، سيف البدر لمنصة “إيشان”، إن “خبر انتشار فيروس جديد في العاصمة غير صحيح، أنفيه جملة وتفصيلا”. يشار إلى أن العديد من المواطنين كشفوا عن تعرضهم لإصابة استمرت عدة أيام قالوا إن من اعراضها السعال الشديد وارتفاع درجات الحرارة. وفي وقت […]

ظهرت المقالة عبر “إيشان”.. الصحة تنفي انتشار “فيروس غريب” في بغداد أولاً على ايشان.



