خبير مصرفي: المصارف الأهلية لا تدعم الاقتصاد العراقي وتعتاش على البنك المركزي

2024-12-16 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد الخبير المصرفي محمد سالم، يوم الاثنين، أن معظم المصارف الأهلية مازالت "تعتاش" على البنك المركزي العراقي من دون أن تقوم بأي نشاط اقتصادي.

وقالسالم لوكالة شفق نيوز، إن "معظم المصارف الأهلية لا تمارس العمل المصرفي فيمايخص الائتمان إلا بشكل بسيط وبالتالي هي لا تساهم في تنشيط الاقتصاد العراقي، حيث أنتصريف العملة هو الأساس في إيراداتها المصرفية بحيث أصبحت تعتمد على التداول الإلكترونيوالعملة الصعبة والدفع الإلكتروني حيث تحصل على الدولار من البنك المركزي وتبيعهوتحصل على أرباح صافية بدون تعب".

واستدرك"المصارف الأهلية رغم ابتعادها عن تقديم القروض المصرفية إلا أنها كانت سباقةفي التداول الإلكتروني وفي تقديم الخدمات للمواطنين والموظفين سواء ما يتعلق بالصرافاتالآلية أو الخدمات الإلكترونية الأخرى في وقت كانت المصارف الحكومية تعاني من تخلففي هذا المجال".

وأوضحأن "هذه الخدمات لدى المصارف الأهلية شجعت الموظفين على توطين رواتبهم لديهافيما بقيت المصارف الحكومية ما عدا المصرف العراقي للتجارة تعاني من مشكلة قلةتوطين رواتب الموظفين لديها".

وأكدسالم أن "المصارف الحكومية رغم فشلها في مواكبة المصارف العالمية وحتى الأهليةإلا أنها تبقى أمينة في الحفاظ على أموال مودعيها مهما تعرضت إلى السرقة والنهبوهو ما شهدته هذه المصارف في العام 2003".