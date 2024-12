المؤبد بحق "داعشي" شارك بهجوم على القوات الأمنية في هيت

2024-12-16 13:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (المدى)، أن "المجرم شارك مع عصابات داعش الإرهابي بهجوم ضد القوات الأمنية في قضاء هيت عام 2016". وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 و3 […]

