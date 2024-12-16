رئيس الوزراء يصدر توجيهات تخص عملية تأهيل بغداد التاريخية

2024-12-16 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، توجيهات تخص الأعمال التنفيذية للمرحلة الثالثة من مشروع تأهيل مدينة بغداد التأريخية، مشدداً على أهمية أن يتم تأهيلها بالشكل الذي يجعلها وجهاً مشرقاً يليق بتاريخ ومكانة العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً لمناقشة الإجراءات النهائية لإطلاق الأعمال التنفيذية للمرحلة الثالثة من مشروع تأهيل مدينة بغداد التأريخية، التي تشمل محور الميدان لغاية ساحة الرصافي، ومحور الرشيد، وذلك بالتزامن مع إعلان بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء استمع إلى شرح مفصل عن المرحلة الثالثة الخاصة بمشروع التأهيل، التي تضمّ مناطق كان لها أثر واضح في صنع تاريخ العراق الحديث، بما شهدته من أحداث ومواقف سياسية واجتماعية".

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان "دعمه لكل عملية تحديث وتطوير وتأهيل تجري في العاصمة، خصوصاً في المناطق التاريخية ببغداد"، مشدداً على "أهمية أن يتم تأهيلها بالشكل الذي يجعلها وجهاً مشرقاً يليق بتاريخ ومكانة بغداد".

ووجّه، رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، بأن "تتضمن المرحلة الثالثة من إعادة التأهيل توفير الخدمات الأساسية للسائحين، خصوصاً أن العراق يشهد اليوم نشاطاً سياحياً كبيراً من مختلف الجنسيات، بعد إعلان بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025، وهو أمر مهم يعزز استقرار صورة البلد خارجياً، ويسهم في دعم الاقتصاد والتنمية".