هيئة الأوراق المالية تبحث آلية الدخول لمنصة تبادل الرقمية الخاصة بسوق أبو ظبي

2024-12-16 14:20:02 - المصدر: واع

بحثت هيئة الأوراق المالية، اليوم الاثنين، مع سوق أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون مشتركة لتبادل الخبرات، فيما ناقشت آلية الدخول لمنصة تبادل الرقمية الخاصة بالسوق.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص، التقى خلال زيارة رسمية إلى أبوظبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين سوق العراق للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم التركيز على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل في أسواق المال".

وأضاف، "تمت مناقشة آلية دخول سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة تبادل الرقمية التي أطلقتها سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، إذ تعد منصة تبادل أول مركز تبادل رقمي في المنطقة قائم على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق، والذي يضم حالياً 8 أسواق مالية مشاركة".

وأكد الهيمص، على "أهمية هذا التعاون في تعزيز دور سوق العراق للأوراق المالية على المستوى الإقليمي، وكذلك في تطوير بيئة الاستثمار في العراق".

من جانبه، أبدى النعيمي "استعداد سوق أبوظبي للأوراق المالية لدعم هذه المبادرة"، مشيرا إلى أن "التعاون مع الهيئة العراقية سيعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين الأسواق المالية الإقليمية، ويعزز دور أسواق المال في النمو الاقتصادي".

وأضاف، "نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية نؤمن بقوة التعاون بين الأسواق المالية، ونتطلع إلى تحقيق نجاحات مشتركة مع هيئة الأوراق المالية العراقية، بما يسهم في تطوير أسواق المال وتعزيز الاستثمار في المنطقة".

يذكر أن الهيمص، شارك في مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" السنوي لعام 2024، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحضر المؤتمر أكثر من 800 من القادة والخبراء، بينهم ممثلون عن 150 جهة مصدرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، و33 سوق مالية، إضافة إلى أكثر من 150 من المشاركين في الأسواق المالية المحلية والعالمية.

كما وفر المؤتمر منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار بين أكثر من 80 خبيراً من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا مهمة تؤثر في أسواق رأس المال، مثل نمو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في التمويل الإسلامي.

هذا التعاون المشترك بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس التزام العراق بتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز دور أسواق المال في دعم النمو الاقتصادي الإقليمي.