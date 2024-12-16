محافظ ذي قار: سجن الناصرية مؤمن بالكامل وغير قابل للإختراق

2024-12-16 14:25:08 - المصدر: الفرات نيوز

قال محافظ ذي قار السيد مرتضى الإبراهيمي،اليوم الاثنين، ان سجن الناصرية المركزي "الحوت " مؤمن ومحكم تماماً وغير قابل للاختراق، جاء ذلك خلال رعايته أعمال المؤتمر الأمني ، بحضور رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة احمد الرميض،وقائد شرطة المحافظة اللواء ق خ نجاح ياسر العابدي، وكافة الجهات المشتركة بتأمين السجن .

وقال سيادته أن "السجن مؤمن بمختلف الأماكن من الداخل والخارج،وان كافة الطرق المؤدية اليه مؤمنة تأمين كامل بالاشتراك مع القوات الامنية،مشيراً إلى أن الأمور طبيعية وان السجن فيه اعداد كافية وكبيرة من الحمايات مؤكداً في الوقت ذاته أن كل ما يثار من كلام بشأن إمكانية استهدافه غير صحيح".



من جانبه اشار قائد الشرطة الى ان " المؤتمر يأتي استكمالاً للمؤتمرات التي عُقدت وحضرت كافة الجهات المشتركة بحماية السجن ،لافتاً الى مناقشة كافة القضايا المتعلقة بأمن سجن الناصرية المركزي مؤكداً ان السجن مؤمن بتعزيز القوة المساكة وسيبقى عصي على كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة ".

