لأول مرة.. بيتكوين تتخطى 106 آلاف دولار أميركي

2024-12-16 14:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصل إلى 106 آلاف دولار أميركي في التعاملات الآسيوية المبكرة من اليوم الاثنين. ويتزامن ذلك مع تصريحات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أشار فيها إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية. وبلغت عملة البيتكوين، أكبر …

