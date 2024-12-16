2024-12-16 14:27:04 - المصدر: ايشان

طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، بشأن المخاوف من انهيار سد تشرين، جراء العمليات العسكرية في سوريا، بعد أنباء عن تعرضه لأضرار، مشيرة إلى وجود طاقة تخزينية كبيرة في ثلاثة مواقع قادرة على استيعاب أي موجات فيضانية. وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية، إن […]

ظهرت المقالة الموارد المائية تطمئن بشأن مخاوف انهيار سد تشرين السوري: طاقة العراق التخزينية كبيرة أولاً على ايشان.



