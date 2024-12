2024-12-16 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بصدور مذكرة قبض بحق النائب الاسبق محمد الدايني. وقال المصدر لـ “عراق اوبزيرفر”، انه “تم صدور امر قضائي بالقبض على النائب الاسبق محمد الدايني”. وفي وقت سابق، أقامت مديرية أمن الحشد الشعبي، دعوى قضائية ضد النائب الأسبق محمد الدايني بتهمة الإساءة لمؤسسة أمنية. و قال الدايني في …

The post عاجل| ‏⁧‫صدور مذكرة قبض بحق محمد الدايني first appeared on Observer Iraq.