2024-12-16 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إيقاف عمل الأحوال المدنية والجوازات لثلاثة أيام. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العميد مقداد ميري في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه : “تقرر إيقاف عمل الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بدءاً من 29 كانون الأول الحالي إلى 31 من الشهر نفسه”. وأضاف، أن “ذلك يأتي لغرض إجراء الجرد …

