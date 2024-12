2024-12-16 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر علق القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي، اليوم الاثنين، بشأن ملف تأخير رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان فيما ناشد حكومتي المركز والاقليم لوضع حد لهذا التأخير الذي اخذ يؤثر على مجمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للاقليم. وقال سورجي لـ عراق اوبزيرفر إن “على الرغم من وجود توجهات جدية بين الحكومة الاتحادية …

The post قيادي باليكتي يناشد حكومتي المركز والاقليم بوضع حد لملف “تأخير الرواتب” first appeared on Observer Iraq.