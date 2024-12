2024-12-16 14:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد نعت الأوساط الثقافية في العراق والعالم العربي، الأديب وكاتب قصص الأطفال طلال حسن، الذي توفي في مدينة الموصل عن عمر ناهز 85 عاماً. يُعد الراحل أحد أبرز كتّاب أدب الأطفال والمسرحيات في العالم العربي، حيث كرّس حياته لخدمة هذا المجال الأدبي على مدار نحو ستة عقود، أنتج خلالها إرثاً ضخماً تجاوز 1500 نص بين […]

