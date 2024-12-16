طرد جديد من صفوف سرايا السلام: خالف ثوابت الخط الصدري

2024-12-16 15:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت القيادة العامة لسرايا السلام، اليوم الإثنين (16 كانون الأول 2024)، طرد أحد منتسبيها من الفوج الثالث التابع لها بسبب تصرفاته غير المسؤولة.

وقالت القيادة في كتاب نشرته اليوم، إنه" نظراً لتصرفاته الشخصية غير المسؤولة ومخالفته لثوابت الخط المبارك وعدم والتوجيهات الصادرة من القيادة العامة لسرایا السلام، تقرر طرد المدعو عامر حكيم سلطان المنسوب الى الفوج الثالث استناداً الى نص المادة (الرابعة) البند (الأول) الفقرة (14) من ق.ع.ع المعدل ر رقم (4) لسنة 2021 وعلى الجميع مقاطعته وعدم التعامل معه مطلقاً.











